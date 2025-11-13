Цены на лук снова падают

Увеличение предложения продукции невысокого качества, которая не имеет активного спроса, вызывает дальнейшее снижение цен на рынке лука в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам самих фермеров, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели.

Так, сейчас производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4 – 9 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке этой продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Стараясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию. Между тем продукция высокого качества сейчас не часто поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен.

Эксперты отмечают, что сегодня лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. Ключевые игроки рынка не исключают того, что в ближайшие дни понижательный тренд может нарастать, ведь предложение лука на внутреннем рынке продолжает увеличиваться.

