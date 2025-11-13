Ціни на цибулю знову падають

Збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не має активного попиту, спричиняє подальше зниження цін на ринку цибулі в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує торішні показники.

Так, нині виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4 – 9 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку цієї продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію. Тим часом продукція високої якості зараз не часто надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Експерти зазначають, що сьогодні цибуля в Україні вже коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями понижувальний тренд може наростати, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.

