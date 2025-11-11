Як змінилися ціни на овочі?

Мова йде про фрукти та овочі, пише 24 Канал з посиланням на EastFruit.

Наприклад, продовжує дешевшати ріпчаста цибуля. Зараз її продають за 6 – 9 гривень за кілограм проти 7 – 9 гривень за кілограм тижнем раніше.

Знову почали знижуватися й ціни на білокачанну капусту: з 9 – 11 гривень до 7 – 10 гривень за кілограм. Морква також продавалася дешевше, ніж тижнем раніше: ціна "впала" з 9 – 12 гривень до 8 – 11 гривень за кілограм.

Внаслідок зменшення попиту знизилися ціни на помідори: з 40 – 100 до 50 – 60 гривень зі кілограм. Крім того, вперше за кілька місяців подешевшали огірки: зараз їх продають за 70 – 120 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше – за 100 – 130 гривень за кілограм.

Пропозиція броколі та цвітної капусти зростає, змушуючи продавців знижувати ціни: 40 – 50 гривень за кілограм замість 40 – 50 гривень та 25 – 30 гривень проти 30 – 35 гривень за кілограм відповідно.

Часник, зелена цибуля та кріп подешевшали:

60 – 150 гривень за кілограм проти 80 – 150 гривень за кілограм; 80 – 100 гривень за кілограм, тоді як тиждень раніше було 145 – 160 гривень за кілограм; 125 – 135 гривень за кілограм замість 145 – 155 гривень за кілограм.

Що відбувається з цінами на фрукти?

Водночас фруктовому сегментові продовжують знижуватися ціни на яблука та груші: 20 – 60 гривень за кілограм проти 20 – 60 гривень за кілограм і 40 – 110 гривень за кілограм замість 30 – 75 гривень за кілограм відповідно.

Сливи продавалися дешевше, ніж попереднього тижня: 30 – 45 гривень до 25-40 гривень за кілограм.

Апельсини подорожчали, лимони подешевшали, а розкид цін на мандарини скоротився,

– зазначили аналітики.

Продавці авокадо, граната та хурми підняли ціни:

80 – 120 до 70 – 80 гривень за кілограм; 100 – 120 до 70 – 120 гривень за кілограм; 65 – 90 до 60 – 80 гривень за кілограм.

Зауважте! Водночас банани стали продавати дешевше: 52 – 58 гривень за кілограм проти 60 – 65 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що ціни на помідори в Україні знизилися через зменшення попиту та погіршення якості овочів. Про це раніше також повідомляли експерти EastFruit.

Найвищі ціни на томати спостерігаються в Auchan та Megamarket.

Водночас найнижчі – Novus та АТБ.

Що ще відомо про ціни?