За последние десятилетия десятилетия ученые фиксируют стремительное сокращение насекомых практически во всех регионах, где проводили исследования. Это явление получило название "апокалипсис насекомых". По данным одного из обзоров, биоразнообразие пчел в мире уменьшилось на четверть по сравнению с показателями до 1995 года. Другое масштабное исследование показало падение количества бабочек в США на 22% за двадцать лет. А в Германии в отдельных лесных зонах уровень летающих насекомых сократился на 76% за 27 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Что стоит за "апокалипсисом насекомых" и можно ли его остановить?

Экологи говорят о тревожной тенденции. Первой причиной упадка являются климатические изменения: из-за потепления растения цветут раньше, разрушая синхронизацию между жизненными циклами насекомых и их кормовой базой. Дополнительно популяции истощают экстремальная жара, штормовые сезоны, засухи и уменьшение снежного покрова. Зато мягкие зимы способствуют распространению отдельных вредителей, которые вытесняют чувствительные виды.

Второй фактор – потери природных сред. Как пишет журнал Plos.One, урбанизация, вырубка лесов и однообразные газоны лишают насекомых мест для гнездования, зимовки и размножения. Ситуацию осложняет третья проблема – пестициды. В частности, неоникотиноиды, которые до сих пор используют в США и части Канады и Австралии, являются одними из главных угроз для диких пчел. Другие химикаты, например глифосат, снижают способность пчел поддерживать оптимальную температуру ульев зимой.

Ученые отмечают, что сложность исследования заключается в разной заметности насекомых. У летучих видов, например стрекоз или жуков, больше исторических записей, чем у неприметных наземных. Однако именно спад численности хорошо изученных опылителей привлек внимание к масштабам проблемы, ведь от них зависит мировая продовольственная система.

Почему исчезновение насекомых представляет угрозу для пищи?

Три четверти продовольственных культур в мире зависят от опыления насекомыми, а треть урожая напрямую зависит от их активности. Экономически это огромные показатели: в США стоимость работы опылителей оценивают в примерно 34 миллиарда долларов ежегодно, в Великобритании – около 1 миллиарда долларов.

Кофе и какао без насекомых вырастить невозможно – они на 100% зависят от опыления. Некоторые культуры, как соя, не требуют насекомых для плодоношения, но исследования показывают, что урожайность заметно возрастает, если поля посещают опылители. В случае люцерны, которая является основой корма для КРС, медоносные пчелы работают неэффективно, тогда как дикие листорезы демонстрируют значительно лучшие результаты. Сочетание различных видов опылителей также повышает количество и качество семян.

Значение имеют даже мелкие опылители: например, микроскопические мушки – единственные, кто опыляет какао. Для других культур критическими являются местные виды шмелей, в частности те, что способны выполнять "вибрационное" опыление.

Несмотря на негативные тенденции, специалисты видят возможности для восстановления. Достижения федеральных и местных программ уже демонстрируют успехи. Один из самых ярких примеров – восстановления популяции бабочки Fender's blue в штате Орегон. Вид был признан исчезающим в 2000 году, но благодаря 20 годам целенаправленных мероприятий его статус снизили до "уязвимый". В новом отчете отмечается, что меры, направленные на защиту этого вида, одновременно улучшили состояние еще 65 других видов насекомых.

Что может сделать общество?

Экологи подчеркивают, что насекомым не нужны огромные заповедники – для них полезны даже небольшие участки дикорастущих растений. Исследование в США показало: преобразование участка размером 500 м² в пространство с местной растительностью увеличивает разнообразие и численность опылителей на 90%. В то же время эффект уменьшается на больших площадях, поэтому лучший вариант – размещать такие ячейки непосредственно среди полей.

В фермерских хозяйствах рекомендуют высаживать буферные полосы из местных растений, а также создавать живые изгороди, которые одновременно выполняют роль защиты от ветра. Люди, живущие вблизи сельскохозяйственных районов, могут делать "пчелиные газоны" с клевером и другими низкорослыми цветами. Даже несколько растений на балконе или подоконнике создают "зеленые ступеньки", которыми насекомые могут передвигаться по городу.

Сокращение использования пестицидов также является критическим. Это включает ротацию культур, точечное применение химикатов, избегая обработки цветущих участков, и выбор местных растений, которые не требуют интенсивного ухода. Домовладельцы могут уменьшать влияние химии, удаляя сорняки вручную и используя барьерные методы против вредителей.

Данные о насекомых до сих пор фрагментированы, особенно для незаметных или малоисследованных видов. Поэтому ученые призывают продолжать полевые наблюдения и привлекать общественные инициативы. Популярные приложения для фотоидентификации помогают накапливать информацию, необходимую для разработки эффективных программ сохранения.

Ученые подчеркивают: ждать "идеальные" данные уже поздно. Необходимо действовать сейчас, внедряя меры, которые доказали свою эффективность и могут сдержать дальнейший упадок.