Чому сарана почала активно розмножуватись?

На думку кандидата сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Інституту захисту рослин НААН Андрія Федоренка, масові розмноження й поширення азійської сарани найчастіше пов'язані із сукупністю різних чинників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agrotimes. Так, відомо, що її розвиток прямо залежить від гідротермічного режиму в місцях зосередження.

Загалом найбільшу чисельність саранових в Україні спостерігають в областях, де сума активних температур (понад 5 градусів Цельсія) перевищує 3000 градусів Цельсія (Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській і в Криму), а також у регіонах, де поверхня землі влітку прогрівається до 28 – 33 градусів Цельсія.

Зверніть увагу! Рання весна з низькими короткочасними паводками, спекотне літо і довга тепла осінь є головним чинником, що може призвести до спалахів масового розмноження цих комах. Так, у роки, коли середня температура повітря впродовж вегетаційного періоду становить понад 13,8 градуса Цельсія, а кількість опадів не перевищує 320 міліметрів, розвиток сарани пришвидшується, і вона встигає відкласти яйця до похолодання.

Через два роки (з такими сприятливими для шкідника умовами) виникає висока ймовірність спалаху чисельності, особливо в районах, де є стації, необхідні для розвитку фітофага. Варто зазначити, що азійська сарана – це комаха, характерна для болотяних луків і заростей очерету, поширена в плавнях Дунаю, Дніпра, Дністра і Прута.

Важливо! Навесні після відродження вона живиться пирієм і війником, а пізніше – тростиною. Саме тому другим вирішальним чинником спалаху її чисельності є наявність великих очеретяних масивів, що починають пересихати (з появою ділянок зі зрідженим рослинним покривом чи взагалі відкритих) й ідеально придатні для відкладання яєць. Отже, за збігом усіх зазначених вище чинників з'являється велика ймовірність спалаху чисельності цього шкідника наступного року.