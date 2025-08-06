Що спровокувало нашестя сарани?

Через спеку та посуху сарана стрімко розмножується та мігрують дуже швидкими темпами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". За добу вони можуть пролетіти 100 кілометрів.

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Заступник голови Держпродспоживслужби Вадим Чайковський розповів, що сарана особливо небезпечна для злакових культур: кукурудзи, проса, пшениці. Тисяча особин на квадратному метрі здатна знищити до 30 кг зелені. За його словами, цьогорічне масове нашестя пов'язане з війною.

Спалахи сарани на території України трапляються щорічно – і цього року, і торік. Причинами їх виникнення є комплекс факторів, які зараз стали ще більш актуальними: підвищення середньодобової температури, зміни природно-кліматичних умов та інші об’єктивні причини. Проте, найсуттєвішим фактором є війна, яка призвела до занедбаності земель поблизу лінії зіткнення, а також до екологічних наслідків, зокрема – руйнування Каховської ГЕС. Саме це створило сприятливі умови для розмноження сарани,

– говорить експерт.

Важливо! Він уточнив, що природними ворогами сарани є птахи, проте поблизу лінії бойових дій їх майже немає через вибухи та обстріли, що змушує їх покидати ці території. Сарана ж не боїться обстрілів, активно розмножується і поширюється регіонами. За словами Вадима Чайковського, поки триває війна ми не можемо повністю позбутися загрози повторних спалахів сарани.