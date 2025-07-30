Нашестя шкідників поширилося і на Дніпропетровську область. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевого жителя Сергія Миколаївського.

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Що відомо про поширення сарани на Дніпропетровщині?

У соціальних мережах в Україні з'являється все більше повідомлень і відео про навалу сарани. Один з таких відеороликів зняв Сергій Миколаївський біля Кривого Рогу. Чоловік виявив тисячі особин сарани недалеко від міста та наочно продемонстрував масштаби проблеми.

Дніпропетровщину атакує сарана: відео Сергія Миколаївського

Зауважимо, що місцевий житель вирішив перевірити, чи справді сарана дісталася Дніпропетровської області. Спочатку він не помітив жодних ознак нашестя комах, але одна з локацій шокувала його.

Чоловік зафіксував так зване "місце базування" єгипетської сарани й був вражений, яка величезна зграя комах атакує Україну. Він зазначив, що сарана буквально пожирає все навколо.

Варто додати, що першими від сарани найчастіше страждають злакові культури, а саме пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, жито тощо. Вона може їсти все – від листя до стебел. Це вважається її найулюбленішою "стравою". Окрім цього, комахи можуть поласувати бобовими культурами та овочами.