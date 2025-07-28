Які культури знищує сарана?

Чимало культур сарана буквально знищує на своєму шляху, пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Першими найчастіше страждають злакові культури: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, жито тощо. Сарана зможе їсти все - від листя до стебел. Це вважається її найулюбленішою стравою.

Далі у списку йдуть бобові культури, куди входять квасоля, горох. Вони не є першочерговим вибором шкідливих комах, але згодом вони поширюються й на бобові.

Також можуть постраждати овочі. Сарана здатна напасти на цілі поля капусти, цукрового буряка, моркви, картоплі, томатів баклажанів, перцю та навіть цибулі.

Баштанні культури теж не у безпеці, коли йдеться про сарану. Комахи можуть знищити не тільки листя, а й молоді, ще незрілі плоди гарбузів, кавунів і динь.

Важливо! Наприкінці сарана починає їсти дикорослі трави та бур’яни, аби підтримувати кількість комах, мігрувати на нові території та чекати появи нових посівів.