Нашествие вредителей распространилось и на Днепропетровскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местного жителя Сергея Николаевского.

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Что известно о распространении саранчи на Днепропетровщине?

В социальных сетях в Украине появляется все больше сообщений и видео о нашествии саранчи. Один из таких видеороликов снял Сергей Николаевский возле Кривого Рога. Мужчина обнаружил тысячи особей саранчи недалеко от города и наглядно продемонстрировал масштабы проблемы.

Днепропетровскую область атакует саранча: видео Сергея Николаевского

Заметим, что местный житель решил проверить, действительно ли саранча добралась до Днепропетровской области. Сначала он не заметил никаких признаков нашествия насекомых, но одна из локаций шокировала его.

Мужчина зафиксировал так называемое "место базирования" египетской саранчи и был поражен, какая огромная стая насекомых атакует Украину. Он отметил, что саранча буквально пожирает все вокруг.

Стоит добавить, что первыми от саранчи чаще всего страдают злаковые культуры, а именно пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рожь и тому подобное. Она может есть все – от листьев до стеблей. Это считается ее любимым "блюдом". Кроме этого, насекомые могут полакомиться бобовыми культурами и овощами.