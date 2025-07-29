Подробнее рассказал директор Львовского областного эколого-натуралистического центра Игорь Антахович. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает Суспильне, передает 24 Канал.

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Что известно о саранче на Львовщине?

По словам Антаховича, в этом году он лично уже фиксировал несколько особей во Львовской области. Однако это единичные случаи – насекомые, вероятнее всего, попали сюда с помощью транспортных средств.

То есть не естественным путем, ветром их занесло, а где-то, возможно, несколько штук попали в фуру на Херсонщине, которая везла арбузы. Фура приехала, разгрузилась, они вылетели, и поэтому мы их можем единично сейчас наблюдать в любом регионе Украины,

– рассказал мужчина.

Самостоятельно же саранча может перемещаться на несколько сотен метров, а при наличии попутного ветра – до 20 километров за сутки. "Насколько далеко они продвинутся – сложно прогнозировать, это будет зависеть от погоды, от ветров и так далее", – отметил Антахович.

Почему началось нашествие?

Саранча – вполне обычная для Херсонской, Николаевской и Одесской областей насекомое. Всплески происходят периодически, примерно раз в 10 – 12 лет. Сейчас же они участились из-за потепления климата, ведь зимы стали теплее.

Еще одна причина – военные действия на юге Украины, где есть часть полей и почв, подходящих для размножения вредителя.

Подходит легкая песчаная или торфяная почва, куда они (насекомые – 24 Канал) могут откладывать яйца. Не обрабатывают эти площади, не рыхлят почвы…

– объясняет Антахович.