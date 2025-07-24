Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Какова ситуация с нашествием насекомых?

В южных и восточных регионах Украины фиксируют активность перелетной и египетской саранчи. Очаги обнаружены в Запорожской, Херсонской, Одесской областях.

Кроме того, к специалистам поступили сообщения о вероятном присутствии насекомых в Днепропетровской области. Сейчас там проводится обследование территорий.

У Запорожской области основной источник питания саранчи это камыш и дикие травы. Здесь существенных потерь промышленные посевы не понесли.

Стая саранчи в Запорожье: смотрите видео

Также насекомых увидели в Одесской области прямо у побережья Черного моря. Там зафиксировали миграцию саранчовых, в частности на полях, где уже собран урожай. Участки обработали инсектицидами.

Саранча у моря в Одесской области: смотрите видео

Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский в интервью "Телеграфу" рассказал детали ситуации с распространением насекомых и способами предотвращения страшных последствий.

Изменения стратегии с массовым размножением саранчи – это только отказ от авиаобработки и невозможность мониторинга на оккупированных и прифронтовых территориях,

– сообщил Чайковский.

Госпродпотребслужба усиливает мониторинг в южных областях, регулярно отбирает образцы и принимает меры для сдерживания распространения насекомых.