Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Смотрите также Нашествие саранчи атакует Украину: что известно об угрозе и какие области пострадают
Какова ситуация с нашествием насекомых?
В южных и восточных регионах Украины фиксируют активность перелетной и египетской саранчи. Очаги обнаружены в Запорожской, Херсонской, Одесской областях.
Кроме того, к специалистам поступили сообщения о вероятном присутствии насекомых в Днепропетровской области. Сейчас там проводится обследование территорий.
У Запорожской области основной источник питания саранчи это камыш и дикие травы. Здесь существенных потерь промышленные посевы не понесли.
Стая саранчи в Запорожье: смотрите видео
Также насекомых увидели в Одесской области прямо у побережья Черного моря. Там зафиксировали миграцию саранчовых, в частности на полях, где уже собран урожай. Участки обработали инсектицидами.
Саранча у моря в Одесской области: смотрите видео
Заместитель Председателя Госпродпотребслужбы, Главный государственный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский в интервью "Телеграфу" рассказал детали ситуации с распространением насекомых и способами предотвращения страшных последствий.
Изменения стратегии с массовым размножением саранчи – это только отказ от авиаобработки и невозможность мониторинга на оккупированных и прифронтовых территориях,
– сообщил Чайковский.
Госпродпотребслужба усиливает мониторинг в южных областях, регулярно отбирает образцы и принимает меры для сдерживания распространения насекомых.