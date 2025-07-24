Про це інформує 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Яка ситуація з нашестям комах?

У південних та східних регіонах України фіксують активність перелітної та єгипетської сарани. Осередки виявлені в Запорізькій, Херсонській, Одеській областях.

Крім того, до фахівців надійшли повідомлення про ймовірну присутність комах у Дніпропетровській області. Зараз там проводиться обстеження територій.

У Запорізькій області основне джерело живлення сарани це очерет і дикі трави. Тут суттєвих втрат промислові посіви не зазнали.

Зграя сарани у Запоріжжі: дивіться відео

Також комах побачили в Одеській області прямо біля узбережжя Чорного моря. Там зафіксували міграцію саранових, зокрема на полях, де вже зібрано врожай. Ділянки обробили інсектицидами.

Сарана біля моря на Одещині: дивіться відео

Заступник Голови Держпродспоживслужби, Головний державний фітосанітарний інспектор України Вадим Чайковський в інтерв'ю "Телеграфу" розповів деталі ситуації з поширенням комах та способами запобігання страшних наслідків.

Зміни стратегії з масовим розмноженням сарани – це лише відмова від авіаобробок та неможливість моніторингу на окупованих та прифронтових територіях,

– повідомив Чайковський.

Держпродспоживслужба посилює моніторинг у південних областях, регулярно відбирає зразки й вживає заходів для стримування поширення комах.