Подробнее о нашествии насекомых и методах борьбы с ними, а также ситуации в областях и мнении экспертов – читайте в материале 24 Канала.

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Как началось нашествие вредителей?

Первыми бить тревогу начали жители Кушугумской общины на Запорожье – насекомые вредили посевам сельскохозяйственных культур. В то же время в поселковом совете отмечали, что ситуация находится под контролем.

Местный житель Игорь Долгий рассказал журналистам, что столкнулся с саранчой впервые за 20 лет, которые здесь живет. "Всякое было, но чтобы саранча – нет. Здесь много комаров было, мошек..." – вспоминает мужчина.

Саранча в Кушугумской общине: смотрите видео

Еще 15 июля земли несельскохозяйственного назначения громады начали обрабатывать специализированными препаратами.

Считалось, что насекомые временно выползают из камыша в жаркую погоду. В поисках прохлады они направляются к территориям, где есть овощи и влага, а после снижения температуры – возвращаются обратно в район Каховского водохранилища.

Для каких областей есть угроза?

Однако вскоре после Кушугумской общины саранча добралась до Запорожья – ее замечали во дворах, огородах и даже в домах.

Особый режим на фоне угрозы ввели в Коммунарском районе области – выявлен очаг площадью 3 000 гектаров.

Вредители добрались до Запорожья: смотрите видео

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Теперь вредители "хозяйничают" на отдельных территориях Днепропетровщины, Херсонщины и Одесской области.

В частности, в Днепропетровской области наблюдают питание взрослых окрыленных насекомых только в местах резервации – на непаханых землях, балках, толоках и тому подобное. Заселение сельскохозяйственных посевов не обнаружено.

В Винницкой области распространение саранчи не фиксируют, однако из-за засушливой погоды ее ареал распространения, численность и вредоносность могут возрасти.

В зоне особого внимания – все южные регионы Украины. Госпродпотребслужба подчеркивает необходимость комплекса профилактических мероприятий, в частности обследования сельскохозяйственных и других угодий.

Жаркая и сухая погода июля благоприятна для образования очагов высокой численности насекомых вредителя на пастбищах и лугах, непахотных землях и лесополосах, а также в смежных посевах подсолнечника, кукурузы, овощных и других сельскохозяйственных культур,

– говорится в сообщении.

Какой вид саранчи терроризирует Украину?

Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружили 2 вида насекомых-вредителей – египетскую и перелетную.

Какую саранчу заметили в Украине: смотрите фото

Однако в комментарии Суспильному Тарас Пушкарь, научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена Национальной академии наук (НАН) Украины, заверил, что в Запорожье нашествие только перелетной саранчи (Locusta migratoria).

Это обычный для Украины вид, для наших широт. Это не египетская саранча, как было указано в некоторых источниках, это ошибочное определение. Когда происходит размножение более массовое, чем обычно, то вырастает саранча другой окраски, не зеленой. А главное, что у нее удлиненные крылья, соответственно, она способна перелетать на дальние расстояния,

– рассказал специалист.

В то же время профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника" Артем Павличенко говорит, что сейчас в Украине фиксируют египетскую саранчу (Anacridium aegyptium). Это одно из самых опасных насекомых, достигающее размеров от 3 до 10 сантиметров.

Она наносит вред сельскохозяйственным посевам и является чрезвычайно опасной. За день они могут проходить десятки метров – это на начальных стадиях. После того как они увеличиваются – до 100 метров. А потом – 100, 200, 500 и более метров,

– говорит эколог.

К слову, по информации Главного управления Госпродпотребслужбы, саранча ест листья, стебли и цветы растений. Во время массовой миграции вредитель способен уничтожить весь посев в короткие сроки, а потери урожая могут составлять от 25 до 100 %.

Что говорят во Всеукраинском аграрном совете?

В четверг, 24 июля, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал ситуацию в эфире телемарафона. По его словам, в большей степени нашествие саранчи спровоцировано отсутствием достаточного количества осадков на территории Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины и Запорожья.

В борьбе с вредителями каждый исходит из собственных возможностей – спецтехника обрабатывает поля, а в домохозяйствах люди используют свои спецсредства, в частности химикаты.

Будем надеяться, что каким-то образом их (насекомых – 24 Канал) будет уменьшаться в результате природных явлений, увеличения возможности использования соответствующих средств,

– рассказал Марчук.

Он убеждает – саранча не будет иметь общего влияния на структуру общего сбора на территории Украины. В большей степени на формирование культур влияет засуха, в частности потери в зерновой группе из-за этого составят около 5% по сравнению с прошлым сезоном.

Как бороться с насекомыми?

О самых эффективных международных методах борьбы с саранчой рассказал ресурс кurkul.com. Они включают 3 основных подхода:

Профилактика – регулярные обследования территорий размножения, мониторинг погодных условий и экологического состояния среды, что способствует развитию саранчи. Обследование лучше проводить после восхода солнца и до 9:00 или с 18:00 и до захода солнца, когда саранчовые в состоянии относительного покоя находятся на вершинах растений. Пороговые уровни саранчовых: ЭПВ личинок нестадных кобылок – 5 – 10, итальянского пруса – 2 – 5 экземпляров на квадратный метр.

– регулярные обследования территорий размножения, мониторинг погодных условий и экологического состояния среды, что способствует развитию саранчи. Обследование лучше проводить после восхода солнца и до 9:00 или с 18:00 и до захода солнца, когда саранчовые в состоянии относительного покоя находятся на вершинах растений. Пороговые уровни саранчовых: ЭПВ личинок нестадных кобылок – 5 – 10, итальянского пруса – 2 – 5 экземпляров на квадратный метр. Химический контроль остается основным методом борьбы с роями и стаями саранчи. Используются преимущественно органофосфатные химикаты в малых концентрированных дозах. Этот метод обеспечивает высокую эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду.

остается основным методом борьбы с роями и стаями саранчи. Используются преимущественно органофосфатные химикаты в малых концентрированных дозах. Этот метод обеспечивает высокую эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду. Биологический контроль включает использование естественных врагов саранчи, включая грибковые патогены, паразитов и хищников. Этот подход особенно эффективен для долгосрочного контроля популяции. Из птиц саранчовых истребляют: аисты, скворцы, грачи, дикие утки, чайки. Кубышки саранчовых уничтожают личинки нарывников (Coleoptera, Meloidae), яйца – личинки жужелиц из родов Calosoma и Amara. Яйца перелетной, итальянской, марокканской саранчи, темнокрылой, крестовой и других кузнечиков уничтожают личинки мухи-жужжалы (Bombyliidae).

Международный опыт показывает, что самый эффективный подход к борьбе с саранчой сочетает раннее предупреждение, быстрое реагирование, международное сотрудничество и использование современных технологий при соблюдении экологических стандартов.