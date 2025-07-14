Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Во вторник, 15 июля, там начнется обработка земель специализированными препаратами.
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Что известно о нашествии саранчи?
О нашествии насекомых рассказал местный житель Игорь Долгий. Он говорит, что столкнулся с саранчой впервые за 20 лет, которые здесь живет. По наблюдениям мужчины, она любит мелкую траву, в частности зелень моркови, свеклы и укропа.
Всякое было, но чтобы саранча – нет. Здесь много комаров было, мошек... Когда-то, нашествие мошек такое было, что дышать невозможно было. Особенно когда россияне слили воду, здесь дышать нечем было, рыба дохла, ходили в масках..
– вспоминает Игорь.
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В Кушугумском поселковом совете отметили, что ситуация с саранчой находится под контролем.
В жаркую погоду насекомые временно выползают из камыша и в поисках прохлады направляются к территориям, где есть овощи и влага. Однако после снижения температуры – возвращаются обратно в район Каховского водохранилища.
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Комиссия поселкового совета провела обследование и изучила ситуацию на местах. Совместно с компетентными службами нарабатывается алгоритм реагирования, с учетом условий военного положения и текущих ограничений безопасности,
– говорится в сообщении местных властей.
К слову, во вторник, 15 июля, земли несельскохозяйственного назначения обработают специализированными препаратами для борьбы с вредителями.
Напомним, недавно от нашествия мошек страдал итальянский город Орбетелло. Для борьбы с насекомыми мэрия выделила 300 тысяч евро, однако местные требовали также объявления чрезвычайного положения.