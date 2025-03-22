Местные рыбаки говорят, что оно началось около 3 недель назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно о нашествии насекомых в Орбетелло

Местные предполагают, что такой наплыв мошек могло вызвать массовое вымирание мальков рыб, которые поедают личинок мошкары. 20 марта мэрия Орбетелло выделила 300 тысяч евро и пообещала принять определенные экстренные меры для борьбы с мошками.

В частности, мэр Андреа Казаменти заявил, что уже создана постоянная комиссия, а чрезвычайные меры будут направлены на "защиту граждан и экономической деятельности в этом районе".

Однако местные жители требуют объявления чрезвычайного положения, чтобы высвободить еще больше средств. Они также создали петицию "Спасите лагуну Орбетелло", которая собрала уже более 19 тысяч подписей.

Мы не можем прогуляться на свежем воздухе. Мы не можем открыть окна. Мы изолированы в доме, как в первые дни пандемии COVID-19,

– сказано в петиции.

Добавим, что ранее нашествие мошкары было и на Ровенщине. Тогда местные жители говорили, что такого количества кровопийц еще не видели. Они донимали не только животных, но и людей. Укусы насекомых провоцировали сильную аллергию и отеки.