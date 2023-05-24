В Ровенской области насекомые донимают и людей, и животных. Они кусаются, лезут под одежду, оставляют отеки и провоцируют сильную аллергию. А еще может привести к гибели скота.

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Пастухи жалуются на нашествие мошек

В Ровенской области мошки и мокрицы собираются целыми облаками. Особенно они не дают покоя животным на выпасе и их погонщикам.

Они же кусают их и за вымя, и за все. Они тогда крутятся, бегают, нельзя тогда дать,

– рассказал пастух.

Энтомолог Руслана Драб отметила, что в Ровенской области, где болотистая местность, мошки – привычное явление. Однако в этом году их очень много.

В этом году ее гораздо больше, потому что сошлись как-то все факторы – теплая зима, половодье, да еще и главные враги мошки из теплых краев вернулись несколько позже. Ласточки наши, наши серпокрылышки, стрижи, как мы называем их в народе, они только сейчас массово у нас появились, они нам помогут в процессе потому, что мошка исчезнет,

– добавила она.

Специалисты не советуют гнать скот в места, где слишком много мошек. Ведь когда у них массовый вылет и животные пасутся где-то в низовьях, то может быть такое, что это может повлечь за собой гибель скота: насекомые могут забить им дыхательные пути или покусать их вплоть до интоксикации. Тогда следует обращаться за помощью ветеринара.

Но скоро мошки должно уменьшиться. По прогнозам энтомолога, это произойдет уже через 2 – 3 недели, потому что должна вымереть сама, а еще помогут птицы. А местные говорят, что "по народным приметам пока зацветет калина, держится мошка".

Как бороться с мошками дома

Специалисты советуют пользоваться москитными сетками и специальными аэрозолями. В частности:

фумигаторами – это средства, которые используются в доме,

репелленты – это средства, отпугивающие насекомых.

Также при укусах возникают большие отеки, отмечаемые зудом. Поэтому дома следует иметь противоаллергические средства, а к месту укуса приложить что-нибудь холодное или содовый раствор.