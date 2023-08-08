Видео публикуют российские телеграммы-каналы. На кадрах видно, что насекомые образуют целые тучи, а местные пытаются их прогнать.

Смотрите также У российской элиты дилемма, – Жданов предположил план Путина по выборам

Астраханскую область накрыли "облака" из саранчи: видео

Отмечают, что больше всего насекомых в Лиманском районе Астраханской области. Отмечают, что "облака" насекомых появились из-за осадков.

Жители тщетно пытаются прогнать насекомых

Местные аграрии уже начали беспокоиться, но их уверяют, что угрозы для урожая нет. Сами же жители спасаются от туч с насекомых стуком, но, судя по кадрам, это не очень-то помогает.

Местные жители стучат, чтобы прогнать насекомых: видео

Ранее о нашествии саранчи сообщали в Краснодарском крае России. Насекомые атаковали Приморско-Охтарский район. Теперь добрались до Астрахани.