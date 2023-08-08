Відео публікують російські телеграм-канали. На кадрах видно, що комахи утворюють цілі хмари, а місцеві намагаються їх прогнати.

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Зазначають, що найбільше комах у Лиманському районі Астраханської області. Зазначають, що "хмари" комах з'явилися через опади.

Жителі марно намагаються прогнати комах

Місцеві аграрії уже почали хвилюватись, але їх запевняють, що загрози для врожаю немає. Самі ж жителі рятуються від хмар із комах стукотом, але, судячи з кадрів, це не дуже допомагає.

Астраханську область накрили "хмари" із сарани: відео

Раніше про навалу сарани повідомляли у Краснодарському краї Росії. Комахи атакували Приморсько-Охтарський район. Тепер добрались до Астрахані.