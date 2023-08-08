Це у своєму відеоблозі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зауважив, що у вересні 2022 року популярність російського узурпатора знизилася після оголошення часткової мобілізації.
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Непростий вибір
У російської еліти й усього істеблішменту залишилося менше ніж пів року для прийняття основного кардинального рішення щодо Путіна.
У Кремлі готуються до виборів. Наразі ситуація дуже цікава. У російської еліти дилема,
– мовив Жданов.
Перед російською елітою постає непростий вибір:
- або ще 6 років путінізму, санкційний тиск, світова ізоляція Росії та повний перехід під Китай, адже самостійно росіяни не впораються навіть у цій санкційній політиці, яку Україна вважає недостатньо жорсткою;
- або треба щось вирішувати з Путіним і тоді, можливо, зовсім інші кандидати розпочнуть передвиборчу кампанію.
"Ну подивимося. Часу стає все менше, а події – все цікавіші", – додав Жданов.
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Путін "обнулився"
У січні 2020 року Путін переписав конституції Росії під себе й тепер має "законне" право балотуватися у президенти. "Обнулення" президентських термінів диктатора дозволить йому висуватися на пост глави держави два рази поспіль. Зокрема, на виборах 2024 та 2030 року. Відповідно керувати країною-терористкою Путін зможе до 2036 року – чотири терміни поспіль.
"Нещасну" конституцію Путін як захотів, так і переписав і тепер диктатор має право балотуватися. Фактично він "обнулився", – зазначив військовий експерт.
Вибори у Росії 2024: останні новини
- Спікер Кремля Дмітрій Пєсков "передбачив" перемогу Владіміра Путіна на виборах у Росії, які відбудуть 2024 року. Він під час розмови з західними медіа заявив, що Путіна знову оберуть президентом держави-терористки. Він отримає 90% голосів.
- Згодом поплічник російського диктатора ймовірно зрозумів, що наговорив зайвого, тож почав все заперечувати й відхрещуватися від своїх заяв. Буцімто американське видання перекрутило його слова.
- Як зазначив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок, на Росії поступово закручують гайки, а росіяни це все з'їдають. Виборча кампанія ще не розпочалася, а у Кремлі вже знають скільки намалюють відсотків.