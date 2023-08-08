Это в своем видеоблоге прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он отметил, что в сентябре 2022 года популярность российского узурпатора снизилась после объявления частичной мобилизации.

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Непростой выбор

У российской элиты и всего истеблишмента осталось менее полугода для принятия основного кардинального решения в отношении Путина.

В Кремле готовятся к выборам. Пока ситуация очень интересная. У российской элиты дилемма,

– сказал Жданов.

Перед российской элитой предстал непростой выбор:

или еще 6 лет путинизма, санкционное давление, мировая изоляция России и полный переход под Китай, ведь россияне самостоятельно не справятся даже в этой санкционной политике, которую Украина считает недостаточно жесткой;

или нужно что-то решать с Путиным и тогда, возможно, совсем другие кандидаты начнут предвыборную кампанию.

"Ну посмотрим. Времени становится все меньше, а события все интереснее", добавил Жданов.

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Путин "обнулился"

В январе 2020 года Путин переписал конституцию России под себя и теперь имеет "законное" право баллотироваться в президенты. "Обнуление" президентских сроков диктатора позволит ему выдвигаться на пост главы государства два раза подряд. В частности, на выборах 2024 и 2030 годов. Соответственно, руководить страной-террористом Путин сможет до 2036 года – четыре срока подряд.

"Несчастную" конституцию Путин как захотел, так и переписал, и теперь диктатор имеет право баллотироваться. Фактически он "обнулился", – отметил военный эксперт.

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