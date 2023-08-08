О настоящей биографии Путина рассказала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих. Она написала книгу о детстве российского диктатора. По ее словам, настоящая мать Путина жила и умерла в Грузии, а отчим президента едва не убил его.

Обратите внимание С детства воспитывали ненависть к Украине: кто и как формировал мировоззрение Путина

Что известно о жалком детстве Путина

Как рассказала журналиста, настоящая мать Путина – Вера – родилась в 1926 году в селе Терехин возле уральского города Очер. После школы она поступила в техникум, где познакомилась и начала жить в гражданском браке с будущим отцом русского диктатора – механиком Платоном Приваловым.

Когда Вера забеременела, то узнала, что ее избранник уже женат. Поэтому она уехала к своим родителям.

После рождения сына Вера нашла нового избранника – грузинского солдата Георгия Осепашвили. Она вышла за него замуж и уехала жить в деревню Метехи возле Тбилиси, где родила дочерей.

Журналистка говорит, что в патриархальных грузинских семьях рожденные вне брака дети считаются позором. Поэтому, когда Владимира Путина забрали к матери в Метехи, отчим начал "беспощадно избивать ребенка".

Таким образом, Осепашвили ненавидел Путина, поэтому часто избивал его и выставлял на холод босиком.

Этот Осепашвили его ужасно избивал. Он выпивал и бил палкой и рукой. Вы не можете представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – для матери и для ребенка. Он был очень несчастен. Володя был молчалив, замкнут, одинок, голоден и плохо одет,

– рассказала Курчаб-Редлих.

Когда Путину исполнилось 9 лет, мать его отправила сына к своим родителям. А потом женщина отреклась от сына во второй раз – но уже навсегда.

Также оказалось, что Владимир Путин, которого диктатор называет своим отцом, был дальним родственником его настоящей матери. Он с женой Марией уехал с Урала и поселился в Ленинграде. У супругов было двое сыновей, однако они умерли.

Потому Владимир и Мария решили забрать к себе диктатора. Однако новый "отец" часто избивал Путина ремнем за хулиганские проделки.

Умерла женщина, называвшая себя настоящей мамой Путина

Напомним, что проживавшая в Мехете Вера Путина заявляла, что является настоящей матерью российского президента Владимира Путина. Женщина скончалась в возрасте 97 лет.