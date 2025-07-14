Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. У вівторок, 15 липня, там розпочнеться обробка земель спеціалізованими препаратами.

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Що відомо про нашестя сарани?

Про нашестя комах розповів місцевий житель Ігор Долгій. Він каже, що стикнувся з сараною вперше за 20 років, які тут мешкає. За спостереженнями чоловіка, вона полюбляє дрібну траву, зокрема вершки моркви, буряка та кріп.

Всяке було, але щоб сарана – ні. Тут багато комарів було, мошок… Колись, нашестя мошок таке було, що дихнути неможливо було. Особливо коли росіяни злили воду, тут дихати нічим було, риба дохла, ходили в масках…

– згадує Ігор.

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У Кушугумській селищній раді зазначили, що ситуація із сараною перебуває під контролем.

У спекотну погоду комахи тимчасово виповзають з очерету і в пошуках прохолоди прямують до територій, де є городина та волога. Однак після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища.

Нашестя сарани на Запоріжжі: дивіться фото

Комісія селищної ради провела обстеження та вивчила ситуацію на місцях. Спільно з компетентними службами напрацьовується алгоритм реагування, з урахуванням умов воєнного стану та поточних безпекових обмежень,

– йдеться в повідомленні місцевої влади.

До слова, у вівторок, 15 липня, землі несільськогосподарського призначення оброблять спеціалізованими препаратами для боротьби зі шкідниками.

Нагадаємо, нещодавно від нашестя мошок потерпало італійське місто Орбетелло. Для боротьби з комахами мерія виділила 300 тисяч євро, однак місцеві вимагали також оголошення надзвичайного стану.