Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Что известно о нашествии саранчи в Запорожье?
Сначала насекомые заполонили Кушугумскую громаду Запорожской области, там объявили чрезвычайное положение. На сегодня они "мигрировали" в Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую и Винницкую области.
Житель Запорожья заявил, что нашествие саранчи, которое заполонило восток и юг Украины, это явление не для слабонервных.
Вообще такое зрелище не для слабонервных,
– рассказал житель Запорожья.
Засуха и необработанные из-за войны почвы – причины, по которым насекомые начали мигрировать.
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В Запорожской области, в частности в Запорожье и Кушугуме, наблюдается нашествие саранчи. Отметим, что Тарас Пушкарь, научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена Национальной академии наук (НАН) Украины заверил, что в Запорожье нашествие только перелетной саранчи.