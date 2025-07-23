Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про нашестя сарани на Запоріжжі?

Спершу комахи заполонили Кушугумську громаду Запорізької області, там оголосили надзвичайний стан. На сьогодні вони "мігрували" до Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини та Вінниччини.

Житель Запоріжжя заявив, що нашестя сарани, яке заполонило схід та південь України, це явище не для слабодухих.

Взагалі таке видовище не для слабодухих,

– розповів житель Запоріжжя.

Посуха та необроблені через війну ґрунти – причини, через які комахи почали мігрувати.

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У Запорізькій області, зокрема у Запоріжжі та Кушугумі, спостерігається нашестя сарани. Зазначимо, що Тарас Пушкар, науковий співробітник Інституту зоології імені І. Шмальгаузена Національної академії наук (НАН) України запевнив, що на Запоріжжі нашестя тільки перелітної сарани.