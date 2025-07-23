Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Який вид сарани заполонив Запорізьку область?

Водночас в коментарі Суспільному Тарас Пушкар, науковий співробітник Інституту зоології імені І. Шмальгаузена Національної академії наук (НАН) України запевнив, що на Запоріжжі нашестя тільки перелітної сарани.

Це перелітна сарана, стадна фаза. Це звичайний для України вид, для наших широт. Це не єгипетська сарана, як було зазначено в деяких джерелах, це помилкове визначення. Коли відбувається розмноження більш масове, ніж зазвичай, то виростає сарана іншого забарвлення, не зеленого. А головне, що в неї подовжені крила, відповідно вона здатна перелітати на далекі відстані,

– розповів фахівець.

Відповідно до його слів, стадна фаза характерна не для всіх видів сарани, лише декілька видів здатні до цього. Науковець зазначив, що серед них перелітна сарана, італійський прус, марокканська кобилка.

"Єгипетська сарана у нас тільки на південному березі Криму присутня і в неї інший життєвий цикл, вона на відміну від більшості наших прямокрилих комах не закінчує її життєвий цикл осінню і холодом. Вони доволі помітно відрізняються від перелітної сарани, не знаю, як можна було сплутати", – вказав він.

Пушкар зазначив, що хімічна обробка пестицидами, яку проводять у Кушугумській громаді та збираються проводити у Запоріжжі, не здатна витравити перелітну сарану у дорослому стані.

"Цього разу, я так розумію, доволі пізно відреагували, там вже були відео і багато фотографій, що сарана в дорослому стані. Якась дуже незначна частина тільки постраждає від цих обробок, частина, очевидно, перелетить десь, буде, скажімо так, рухатися, можливо, навіть приносити якусь шкоду. Але будемо дивитися", – сказав фахівець.

Він пояснив, що перелітна сарана має широкий спектр харчування – від рослин (включно з листям дерев) до паперу та целюлози.

Фахівець зазначив, що перелітна сарана травоїдна комаха, тобто вона вживає в їжу практично будь-які види рослин, які не є отруйними.

"І це стосується всіх доступних культур сільськогосподарських і диких. Вона може, теоретично, їсти листя на деревах і навіть просто папір, целюлозу гризти", – сказав він.