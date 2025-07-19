Они повсюду – во дворах, огородах и даже в домах. Местные публикуют соответствующие видео, передает 24 Канал.

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Что известно о нашествии саранчи?

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы, саранча ест листья, стебли и цветы растений. Во время массовой миграции вредитель способен уничтожить весь посев в короткие сроки, а потери урожая могут составлять от 25 до 100 процентов.

Нашествие саранчи в Запорожье: смотрите видео

К слову, на территории Кушугумской громады обнаружены очаги именно Египетской саранчи.

Вредители добрались до Запорожья: смотрите видео

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Саранча атакует Запорожье: смотрите видео

Напомним, ранее в Кушугумском поселковом совете отмечали, что ситуация находится под контролем. Во вторник, 15 июля, земли несельскохозяйственного назначения планировали обработать специализированными препаратами.

В жаркую погоду насекомые временно выползают из камыша и в поисках прохлады направляются к территориям, где есть овощи и влага. Однако после снижения температуры – возвращаются обратно в район Каховского водохранилища.