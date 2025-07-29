Детальніше розповів директор Львівського обласного еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович. Про це у вівторок, 29 липня, повідомляє Суспільне, передає 24 Канал.

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Що відомо про сарану на Львівщині?

За словами Антаховича, цьогоріч він особисто вже фіксував кілька особин у Львівській області. Однак це одиничні випадки – комахи, найімовірніше, потрапили сюди за допомогою транспортних засобів.

Тобто не природним шляхом, вітром їх занесло, а десь, можливо, кілька штук потрапили в фуру на Херсонщині, яка везла кавуни. Фура приїхала, розвантажилася, вони вилетіли, і тому ми їх можемо одинично зараз спостерігати в будь-якому регіоні України,

– розповів чоловік.

Самостійно ж сарана може переміщатися на кількасот метрів, а при наявності попутного вітру – до 20 кілометрів за добу. "Наскільки далеко вони просунуться – складно прогнозувати, це буде залежати від погоди, від вітрів і так далі", – зазначив Антахович.

Чому розпочалося нашестя?

Сарана – цілком звичайна для Херсонщини, Миколаївщини та Одещини комаха. Сплески відбуваються періодично, приблизно раз на 10 – 12 років. Нині ж вони почастішали через потепління клімату, адже зими стали теплішими.

Ще одна причина – військові дії на півдні України, де є частина полів і ґрунтів, що підходять для розмноження шкідника.

Підходить легкий піщаний або торфовий ґрунт, куди вони (комахи – 24 Канал) можуть відкладати яйця. Не обробляють ці площі, не рихлять ґрунти…

– пояснює Антахович.