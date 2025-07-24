Про це пише 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Куди дісталась сарана в Україні?

На узбережжі Одеси відпочивальники помітили саранових комах. Їх нашестя пов'язують з активною міграцією з південних районів Молдови. Через це в Одеській області посилено моніторинг за ситуацією.

Сарана на чорноморському узбережжі: дивіться відео

За даними Держпродспоживслужби, на початку липня в Болградському районі вже фіксували переміщення саранових. Зокрема їх помітили на полях, де зібрали врожай ріпаку, ячменю та пшениці.

У відповідь на це території обробили дозволеними в Україні інсектицидами, проте не стали вводили особливий режим.

Особливий режим захисту рослин не запроваджувався у зв'язку з неперевищенням порогу чисельності саранових,

– йдеться в заяві.

Як зазначають фахівці, Сарана – типовий організм, харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам: кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету, пирію тощо.

Нагадаємо, у Запорізькій області також спостерігають масову появу сарани. Науковці пояснюють, що здатність утворювати зграї має лише кілька видів цих комах. В регіоні саме перелітна сарана, а не єгипетська.