Сарана зникла на Запоріжжі

Особливий режим захисту рослин на частині земельних угідь Запорізької області, де раніше існувала загроза поширення саранових, скасували, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, рішення ухвалено місцевою владою стосовно 6 110 гектар Комунарського району та 21 600 гектар Кушугумської територіальної громади. За результатами проведених обстежень встановлено відсутність великої чисельності саранових, що дало підстави для зняття обмежень.

У відомстві уточнили, що станом на 18 серпня на території України не спостерігається осередків чисельності сарани, а ризики масового поширення цього шкідника відсутні.

Важливо! Також спеціалісти додали, що і надалі здійснюватимуть систематичний моніторинг за станом посівів і своєчасно інформуватиме про можливі ризики для сільського господарства.