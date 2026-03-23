Что известно о работе завода?
По словам источников, именно этот завод в Хабшане обеспечивает значительную часть внутренних потребностей ОАЭ в газе, пишет Bloomberg.
Вместе с тем завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на острове Дас, который остается единственным действующим предприятием, пока работает на очень низком уровне.
Дело в том, что завод не может отправлять на экспорт газ через Ормузский пролив, который блокируют военные Ирана. Поэтому оно и не останавливается, но и работает полноценно.
Предприятие мощностью 6 миллионов тонн в год полностью не останавливали, чтобы иметь возможность быстро возобновить работу после разблокирования маршрута,
– говорят источники.
Газовая компания ADNOC Gas Plc, сообщила, что временно скорректировала производство СПГ, поскольку имеет перебои с экспортом через Ормуз. Она управляет заводом в Хабшане и предприятием на острове Дас.
Компания пытается выполнить обязательства по действующим контрактам, насколько это возможно, в тесном сотрудничестве с клиентами.
Почему поставки газа оказались под ударом?
Из-за обострения войны в Иране сегодня вся энергетическая инфраструктура Персидского залива находится под ударами. Крупные производители уже сократили добычу нефти, а часть нефтеперерабатывающих заводов остановила свою работу.
Пострадала и добыча газа. Напомним, что в начале марта Иран атаковал двумя беспилотниками крупнейший в мире завод СПГ в Катаре, пишет Reuters.
Компания QatarEnergy, которая владеет объектом, заявила об остановке производства газа. На прошлой неделе Иран снова ударил по комплексу в Рас-Лаффане, нанеся значительный ущерб.
Сейчас внимание мира сосредоточено на ультиматуме президента США Дональд Трамп, который дал Ирану дедлайн на открытие Ормузского пролива.
Если Иран ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удары и уничтожат их электростанции, начиная с самой большой,
– написал президент США в Truth Social в субботу.
В ответ Тегеран заявил, что будет атаковать энергетическую инфраструктуру по всему Персидскому заливу.
Важно! Однако в понедельник Трамп заявил, что продлил дедлайн для Ирана для открытия Ормузского пролива. По его словам, между США и Ираном якобы состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры", что и заставило его ослабить требования. Однако Тегеран отвергает все заявления президента.
Как атаки на заводы влияют на цены?
Удары по энергетической инфраструктуре уже ощутимо расшатывают глобальные рынки. На фоне почти полной остановки судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти, цены на нефть стремительно пошли вверх.
Резкое обострение ситуации сразу сказалось и на газовом рынке. В частности, 2 марта в Европе стоимость газа подскочила более чем на 50%. Такой скачок напрямую связывают с атаками на энергетические объекты в районе Рас-Лаффан.
На этом фоне Катар и Объединенные Арабские Эмираты даже просили США как можно быстрее урегулировать ситуацию с Ираном. В странах Персидского залива опасаются, что дальнейшая эскалация может иметь разрушительные последствия для мирового рынка энергоносителей и спровоцировать еще более глубокий ценовой кризис.