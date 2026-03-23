Ожидается, что стороны обсудят ядерную программу Ирана и вопросы безопасности. Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.
Что известно о предстоящих переговорах?
Представители США и Ирана могут встретиться уже на этой неделе на территории Пакистана. Речь идет о возможных переговорах, которые должны состояться на фоне обострения отношений между странами.
По предварительным данным, переговоры могут пройти в Исламабаде или другом городе Пакистана, который выступает как нейтральная площадка для диалога.
Основной темой встречи станет ядерная программа Ирана, которая вызывает беспокойство у США и их союзников. В частности, речь идет о вопросах обогащения урана и возможных ограничениях этой деятельности. Также стороны могут обсудить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, включая активность иранских союзников в регионе.
По данным журналистов, переговоры могут быть как прямыми, так и с участием посредников. Окончательный формат пока согласовывается. В то же время пока нет официального подтверждения от Вашингтона или Тегерана о проведении встречи.
Источники отмечают, что переговоры могут стать важным шагом к деэскалации, однако их результат будет зависеть от готовности сторон к компромиссам.
Что еще известно о мирных переговорах Ирана с США?
После более 3 недель войны на Ближнем Востоке Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. Он отметил, что стороны якобы уже имеют немало общих позиций, в частности в вопросе ядерного оружия.
Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном могут заключить в течение 5 дней или раньше. Иранское провластное медиа утверждает, что переговоры с США не ведутся, но Трамп отрицает это.
В то же время Иран отрицает заявления Трампа о переговорах, утверждая, что никаких прямых или косвенных переговоров не было. Иранские официальные лица отмечают, что США "потерпели поражение" после предупреждений со стороны Ирана и Трамп "отступает".