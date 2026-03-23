Ожидается, что стороны обсудят ядерную программу Ирана и вопросы безопасности. Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Что известно о предстоящих переговорах?

Представители США и Ирана могут встретиться уже на этой неделе на территории Пакистана. Речь идет о возможных переговорах, которые должны состояться на фоне обострения отношений между странами.

По предварительным данным, переговоры могут пройти в Исламабаде или другом городе Пакистана, который выступает как нейтральная площадка для диалога.

Основной темой встречи станет ядерная программа Ирана, которая вызывает беспокойство у США и их союзников. В частности, речь идет о вопросах обогащения урана и возможных ограничениях этой деятельности. Также стороны могут обсудить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, включая активность иранских союзников в регионе.

По данным журналистов, переговоры могут быть как прямыми, так и с участием посредников. Окончательный формат пока согласовывается. В то же время пока нет официального подтверждения от Вашингтона или Тегерана о проведении встречи.

Источники отмечают, что переговоры могут стать важным шагом к деэскалации, однако их результат будет зависеть от готовности сторон к компромиссам.

