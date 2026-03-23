Его слова вызвали дискуссию из-за неоднозначности оценок. Об этом пишет Clash Report.

Смотрите также Все идет не по плану: политолог назвал просчеты Трампа на Ближнем Востоке

Какое заявление сделал Трамп?

Дональд Трамп высказался об ударах России по энергетической инфраструктуре Украины и возможных действиях США в отношении Ирана, заявив, что эти ситуации нельзя сравнивать.

Во время общения с журналистами Трамп отметил, что не поддерживает действия России, однако считает контекст совсем другим.

Я не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали. Хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была злой уже 47 лет. Они были ужасными,

– заявил Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности атак США на энергетическую инфраструктуру Ирана и параллели с ударами России по Украине.

Его слова прозвучали на фоне роста напряжения между США и Ираном, а также регулярных атак России на украинские энергетические объекты, которые неоднократно осуждались международным сообществом.

Кроме того, Трамп сделал заявление относительно ядерной программы Ирана, отвечая на вопрос журналиста о возможности обогащения урана. Журналист: "Согласился ли Иран полностью отказаться от обогащения, даже для медицинских или гражданских нужд?" Трамп: "Они согласились".

Этот ответ вызвал дополнительные вопросы, поскольку ранее Иран неоднократно настаивал на праве развивать гражданскую ядерную программу.

Трамп объяснил "разницу" между Россией и Ираном

Война на Ближнем Востоке: последние новости