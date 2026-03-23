Его слова вызвали дискуссию из-за неоднозначности оценок. Об этом пишет Clash Report.
Какое заявление сделал Трамп?
Дональд Трамп высказался об ударах России по энергетической инфраструктуре Украины и возможных действиях США в отношении Ирана, заявив, что эти ситуации нельзя сравнивать.
Во время общения с журналистами Трамп отметил, что не поддерживает действия России, однако считает контекст совсем другим.
Я не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали. Хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была злой уже 47 лет. Они были ужасными,
– заявил Трамп.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности атак США на энергетическую инфраструктуру Ирана и параллели с ударами России по Украине.
Его слова прозвучали на фоне роста напряжения между США и Ираном, а также регулярных атак России на украинские энергетические объекты, которые неоднократно осуждались международным сообществом.
Кроме того, Трамп сделал заявление относительно ядерной программы Ирана, отвечая на вопрос журналиста о возможности обогащения урана. Журналист: "Согласился ли Иран полностью отказаться от обогащения, даже для медицинских или гражданских нужд?" Трамп: "Они согласились".
Этот ответ вызвал дополнительные вопросы, поскольку ранее Иран неоднократно настаивал на праве развивать гражданскую ядерную программу.
Трамп объяснил "разницу" между Россией и Ираном: смотрите видео
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном могут заключить в течение 5 дней или раньше. Иранское провластное медиа утверждает, что переговоры с США не ведутся, но президент Америки отрицает это.
Трамп поставил Ирану ультиматум открыть Ормузский пролив, угрожая атаками на электростанции Ирана. Иран заявил о готовности нанести удары по энергетике Персидского залива, если США атакуют его инфраструктуру.
Правительство Великобритании заявило, что нет подтверждений способности Ирана атаковать Европу ракетами. Лондон дистанцировался от жестких заявлений США и выступает за деэскалацию, хотя ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.