Його слова викликали дискусію через неоднозначність оцінок. Про це пише Clash Report.

Яку заяву зробив Трамп?

Дональд Трамп висловився про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України та можливі дії США щодо Ірану, заявивши, що ці ситуації не можна порівнювати.

Під час спілкування з журналістами Трамп наголосив, що не підтримує дії Росії, однак вважає контекст зовсім іншим.

Я не прихильник того, що робить Росія, щоб ви розуміли. Гаразд? Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була злою вже 47 років. Вони були жахливими,

– заявив Трамп.

Таким чином він відповів на запитання про можливість атак США на енергетичну інфраструктуру Ірану та паралелі з ударами Росії по Україні.

Його слова прозвучали на тлі зростання напруження між США та Іраном, а також регулярних атак Росії на українські енергетичні об’єкти, які неодноразово засуджувалися міжнародною спільнотою.

Крім того, Трамп зробив заяву щодо ядерної програми Ірану, відповідаючи на запитання журналіста про можливість збагачення урану. Журналіст: "Чи погодився Іран повністю відмовитися від збагачення, навіть для медичних або цивільних потреб?" Трамп: "Вони погодилися".

Ця відповідь викликала додаткові питання, оскільки раніше Іран неодноразово наполягав на праві розвивати цивільну ядерну програму.

Трамп пояснив "різницю" між Росією та Іраном: дивіться відео

