Як Іран відповів на ультиматум Трампа?

Трамп встановив дедлайн до вечора понеділка, попередивши, що США атакують електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом 48 годин повністю не відкриє Ормузьку протоку, пише Reuters.

Однак в Ірані ці погрози сприйняли вороже. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калибаф заявив, що у разі атак США удари у відповідь по країнах Перської затоки можуть "безповоротно знищити" критичну інфраструктуру на Близькому Сході.

Якщо паливна та енергетична інфраструктура Ірану буде атакована ворогом, усі енергетичні об’єкти, а також інформаційні технології та установки з опріснення води, що належать США та їхнім союзникам у регіоні, стануть цілями,

– додав речник іранських військових Ібрагім Золфакарі.

Аналітики додають, що удари США по іранських електростанціях, ймовірно, завдадуть значної шкоди. Проте для країн Перської затоки наслідки атак можуть бути катастрофічними.

Річ у тім, що їхні міста критично залежать від електроенергії, зокрема для роботи опріснювальних установок. Вони забезпечують:

у Бахрейні та Катарі – до 100% питної води;

у Об'єднаних Арабських Еміратах – понад 80% води;

у Саудівській Аравії – близько 50% води.

Зауважте! При цьому Корпус вартових ісламської революції наголосив, що Ормузька протока буде повністю заблокована й наділ. За словами КВІР, її не відкриють, доки зруйновані електростанції Ірану не будуть відновлені.

Чому Трамп погрожує Ірану?

Нагадаємо, у суботу Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social знову пригрозив Ірану через блокування Ормузької протоки.

Якщо Іран ПОВНІСТЮ НЕ ВІДКРИЄ, БЕЗ ПОГРОЗ, Ормузьку протоку протягом 48 ГОДИН з цього самого моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть ударів і знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої,

– написав президент США.

Однак в Тегерані на це відповіли, що протока нібито залишається відкритою для суден, за винятком пов'язаних з "ворогами Ірану". Про це заявив представник Ірану в Міжнародній морській організації.

А дані відстеження суден свідчать, що окремі кораблі, наприклад, індійські та пакистанські, все ж проходять через протоку.

Водночас аналітики попереджають, що ультиматум Трампа може призвести до нових потрясінь на міжнародних ринках.

Погроза президента Трампа фактично запустила 48-годинну бомбу підвищеної невизначеності для ринків,

– зауважив аналітик IG Тоні Сайкамор.

Важливо! Перспектива взаємних ударів США та Ірану по критичній інфраструктурі ще більше збурила нафтові ринки.

Що відомо про блокування Ормузької протоки?