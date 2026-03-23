Как Иран ответил на ультиматум Трампа?
Трамп установил дедлайн до вечера понедельника, предупредив, что США атакуют электростанции Ирана, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив, пишет Reuters.
Смотрите также Иран отказывается капитулировать, потому что у него есть большой козырь, – WP
Однако в Иране эти угрозы восприняли враждебно. Спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что в случае атак США ответные удары по странам Персидского залива могут "безвозвратно уничтожить" критическую инфраструктуру на Ближнем Востоке.
Если топливная и энергетическая инфраструктура Ирана будет атакована врагом, все энергетические объекты, а также информационные технологии и установки по опреснению воды, принадлежащих США и их союзникам в регионе, станут целями,
– добавил представитель иранских военных Ибрагим Золфакари.
Аналитики добавляют, что удары США по иранским электростанциям, вероятно, нанесут значительный ущерб. Однако для стран Персидского залива последствия атак могут быть катастрофическими.
Дело в том, что их города критически зависят от электроэнергии, в частности для работы опреснительных установок. Они обеспечивают:
- в Бахрейне и Катаре – до 100% питьевой воды;
- в Объединенных Арабских Эмиратах – более 80% воды;
- в Саудовской Аравии – около 50% воды.
Заметьте! При этом Корпус стражей исламской революции подчеркнул, что Ормузский пролив будет полностью заблокирован и надел. По словам КСИР, его не откроют, пока разрушенные электростанции Ирана не будут восстановлены.
Почему Трамп угрожает Ирану?
Напомним, в субботу Трамп в своей социальной сети Truth Social снова пригрозил Ирану из-за блокирования Ормузского пролива.
Если Иран ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 ЧАСОВ с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удары и уничтожат их электростанции, начиная с крупнейшей,
– написал президент США.
Однако в Тегеране на это ответили, что пролив якобы остается открытым для судов, за исключением связанных с "врагами Ирана". Об этом заявил представитель Ирана в Международной морской организации.
А данные отслеживания судов свидетельствуют, что отдельные корабли, например, индийские и пакистанские, все же проходят через пролив.
В то же время аналитики предупреждают, что ультиматум Трампа может привести к новым потрясениям на международных рынках.
Угроза президента Трампа фактически запустила 48-часовую бомбу повышенной неопределенности для рынков,
– отметил аналитик IG Тони Сайкамор.
Важно! Перспектива взаимных ударов США и Ирана по критической инфраструктуре еще больше возмутила нефтяные рынки.
Что известно о блокировании Ормузского пролива?
В начале марта Иран в ответ на военные действия США и Израиля фактически перекрыл движение через Ормузский пролив. Это сразу сказалось на мировых рынках: цены на нефть и топливо резко пошли вверх, ведь именно по этому маршруту ранее транспортировали примерно пятую часть глобальных поставок энергоносителей.
Ограничение судоходства быстро переросло в масштабный кризис. По оценкам аналитиков, ситуация уже напоминает худшие энергетические потрясения с 1970-х годов. Европа также почувствовала последствия – всего за неделю цены на газ там подскочили примерно на 35%.
На этом фоне Дональд Трамп пытается восстановить работу стратегического маршрута. Он обратился к союзникам с призывом присоединиться к разблокированию пролива, в частности путем отправки военных кораблей в регион Персидского залива.
В то же время лидеры 7 стран мира выступили с общей позицией. Они раскритиковали действия Ирана по перекрытию Ормузского пролива, однако в то же время дали понять, что готовы помочь.