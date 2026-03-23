Очікується, що сторони обговорять ядерну програму Ірану та питання безпеки. Про це написав журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х.

Що відомо про майбутні перемовини?

Представники США та Ірану можуть зустрітися вже цього тижня на території Пакистану. Йдеться про можливі переговори, які мають відбутися на тлі загострення відносин між країнами.

За попередніми даними, переговори можуть пройти в Ісламабаді або іншому місті Пакистану, який виступає як нейтральний майданчик для діалогу.

Основною темою зустрічі стане ядерна програма Ірану, яка викликає занепокоєння у США та їхніх союзників. Зокрема, йдеться про питання збагачення урану та можливі обмеження цієї діяльності. Також сторони можуть обговорити безпекову ситуацію на Близькому Сході, включно з активністю іранських союзників у регіоні.

За даними журналістів, переговори можуть бути як прямими, так і за участі посередників. Остаточний формат наразі узгоджується. Водночас поки що немає офіційного підтвердження від Вашингтона чи Тегерана щодо проведення зустрічі.

Джерела зазначають, що переговори можуть стати важливим кроком до деескалації, однак їхній результат залежатиме від готовності сторін до компромісів.

