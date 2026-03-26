Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Le Monde. Первый вопрос журналистов касался именно последствий для Украины из-за войны в Иране.

Как война в Иране влияет на Украину?

Все оружие, которое используют на Ближнем Востоке союзники США и сами США, является частью американского арсенала. Однако производственные мощности не изменились, то есть оружия не стали производить больше.

Мы все должны мобилизоваться, и когда я говорю "мы", я имею в виду всю Европу, а не только Украину, ведь война на Ближнем Востоке отвлекает внимание – это совершенно очевидно. А отвлекая внимание, она отодвигает нас на второй план в списке приоритетов, тем более, что это война, в которой участвуют Соединенные Штаты, которые в течение длительного времени были главным донором Украины, а затем – ее главным поставщиком оружия благодаря финансовой помощи европейцев,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ПВО служит прежде всего для защиты гражданских. Но из-за войны в Иране "мы сегодня не знаем, что из этого выйдет".

США могут вторгнуться в Иран

Речь о начале сухопутной операции – по крайней мере об этом говорят все больше, хоть и не официально. До этого США и Израиль месяц обстреливали Иран в рамках военной операции "Эпическая ярость" (в Израиле ее назвали "Рык льва").