Родина експосадовця не вказала, що сталося. Мюллеру був 81 рік. Деталі розповіли FOX5.

Чому Трамп радіє смерті Роберта Мюллера?

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що тішиться.

Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він помер. Він більше не зможе завдавати шкоди невинуватим!

– ідеться в дописі.

Справа в тому, що Роберт Мюллер розслідував зв'язки Трампа з Росією.

Мюллера висунув президент Джордж Буш-молодший, і він став шостим директором ФБР у країні 4 вересня 2001 року – за тиждень до терактів 11 вересня. Йому довелося негайно переглянути місію бюро, перейшовши з розслідування побутової злочинності на запобігання тероризму. Він обіймав посаду директора ФБР 12 років за часів президентів обох партій, перш ніж піти у відставку у 2013 році,

– розповіли журналісти.

І додали, що Барак Обама попросив Мюллера залишитися на посаді директора після закінчення його 10-річного терміну. Таким чином, Роберт Мюллер перебував на посаді директором ФБР чи не найдовше, поступившись тільки Джону Едгару Гуверу, який провів на посаді майже 50 років.

Мюллер був на посаді до 2013 року, та в 2017 – 2019 роках міністерство юстиції залучило його як спеціального радника. Розслідування стосувалося того, чи не було втручання в президентські вибори у США в 2016 році, тобто під час першої перемоги Трампа на виборах.

Цікаво, що в звіті на 448 сторінок не сказано, що Трамп справді вступив у злочинну змову з росіянами. Але й не сказано, що президент США невинуватий, як це намагається подати сам Трамп.

Розслідування тривало кілька років і дійшло висновку, що контакти кандидата в президента та Кремля були "суттєві". Росіяни відкидали всі звинувачення.

Сам Мюллер сказав, що не може ані виправдати, ані звинуватити Трампа. І наразився на бурхливу критику лідера Америки. The New York Times нагадали слова Трампа, що призначення Мюллера розслідувачем стане кінцем його президентства. Адже ексглава ФБР був відомий своєю непідкупністю, прямотою та чесністю.

Окрім конфронтації із Трампом, Мюллер запам'ятався американцям як людина, яка трансформувала ФБР. Він прагнув перетворити бюро на розвідувальну службу XXI століття, яка могла б захищати як національну безпеку, так і громадянські свободи. Підлеглі прозвали його Боббі Три Палички, адже повне ім'я Мюллера – Robert Swan Mueller III.

