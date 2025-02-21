Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Кеш Патель відомий своєю вірою у конспірологічні теорії, але це не зупинило Трампа. Ба більше, відомо, що Патель отримував гроші від режисера зі зв'язками в Кремлі.

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Що відомо про Пателя і хто з республіканців виступив проти його призначення

Кеш Патель є давнім прихильником MAGA та поділяє ідею "глибинної держави". Був керівником штабу глави Пентагона та радником Трампа з нацбезпеки. Він жорстко критикував ФБР і закликав звільнити всіх, хто не підтримує Трампа. Мовляв, працівники ФБР – це копи, тож нехай "ловлять злочинців по всій Америці".

Патель обіцяв забрати у ФБР функції розвідки. А ще хотів шукати змовників серед ЗМІ, які "сфальсифікували" вибори 2020 року.

Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі разом із демократами голосували проти його призначення. Голоси розділилися майже порівну – 51 проти 49. Та все ж прихильники Трампа переважили.

Нещодавня політична діяльність пана Пателя підриває його здатність виконувати аполітичну роль директора ФБР,

– сказала Сьюзан Коллінз.

Ліза Мурковскі сказала, що Патель може використати ФБР, щоб зводити політичні рахунки.

"Американський народ заслуговує на прозоре, підзвітне та віддане правосуддю ФБР. Політизація нашої системи правосуддя підірвала довіру громадськості – але це закінчиться сьогодні", – написав сам Патель.

Попередній директор ФБР Крістофер Рей подав у відставку через політичні пристрасті довкола відомства. Він заявляв, що не боїться помсти з боку команди Трампа, бо сумлінно працював відповідно до закону.