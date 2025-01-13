Деталі передає 24 Канал з посиланням на CBS.

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Чому директор ФБР пішов з посади

Журналісти вказали, що робота Рея була найбільш напруженою у політичному плані за 116 років роботи Бюро. Адже він вів розслідування проти Дональда Трампа та Джо Байдена.

Моє рішення піти з ФБР було одним із найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося ухвалювати. Та новообраний президент чітко дав зрозуміти, що має намір внести зміни,

– пояснив Рей.

За його словами, відповідно до закону, Трамп "може це зробити з будь-якої причини або взагалі без причини". Тому директор ФБР вирішив, що краще піти зараз, аби відомство не було ще глибше втягнуто у політичні чвари.

ФБР розслідувало штурм Капітолія у 2021 році та можливу змову Трампа у зв'язку з цим. А у 2022 році у будинку Трампа провели обшук – і знайшли секретні документи, яких там не мало би бути. Зрозуміло, що Трамп обурився й анонсував призначення на голову ФБР Кеша Пателя. Відставку Рея Трамп назвав чудовим днем ​​для Америки.

Сам Рей називає себе консервативним республіканцем і не боїться, що Трамп буде мститися. Він сказав, що разом з іншими співробітниками керувався законом, а не політичними вподобаннями, тож не має у чому дорікнути собі.

Цікаво! Найбільшою загрозою для США Рей вважає Китай. Є і загрози тероризму, в тому числі кібертероризму.

У ЦРУ також зміниться керівництво

Директора ЦРУ також змінять. Білл Бернс приїздив з візитом до Києва, що викликало жваве обговорення. Певна річ, публічне оголошення про поїздку такого посадовця було не просто так.

Є думка, що він передав Зеленському важливу інформацію.