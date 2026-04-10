Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Что известно о визите Дмитриева в США?

В четверг стало известно, что представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев находится в США, где проводит переговоры с представителями Трамп. В центре обсуждений – урегулирование войны в Украине и развитие экономических отношений между США и Россией.

Визит проходит накануне решения США о продлении ослабления санкций на российскую нефть. Срок ослабления ограничений заканчивается 11 апреля, поэтому, вероятно, этот вопрос также может обсуждаться сторонами.

Напомним, Соединенные штаты ослабили санкции против России 9 марта, после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Впоследствии Кирилл Дмитриев совершил визит в США – тогда стороны обсуждали энергетический кризис.

Штаты предоставили 30-дневное разрешение на закупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и фактически "застряли" в море. В то же время министр финансов Скотт Бессент объяснил это решение необходимостью стабилизировать глобальные энергетические рынки, которые подверглись турбулентности из-за войны в Иране.

Важно! Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Канала отметил, что повлиять на Путина в его решении прекратить войну в Украине может только комплексное ликвидации ресурсов России. Говорится в частности о ликвидации наступательных операций врага, удары по концентрации войск, боеприпасов, дронов, по пусковым площадкам и критически важных объектах.

