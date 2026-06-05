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Геополитика Россия В Кремле ответили, ожидают ли визит Кушнера и Уиткоффа в ближайшее время
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В Кремле ответили, ожидают ли визит Кушнера и Уиткоффа в ближайшее время

Диана Подзигун
Посетит ли Виткофф Кремль в ближайшее время
Посетит ли Виткофф Кремль в ближайшее время / Фото Getty Images

В рамках трехсторонних мирных переговоров представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неоднократно посещали Москву. В то же время в Кремле заявили, что в ближайшее время их визита в Россию не ожидается.

Об этом заявил представитель Кремль Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ.

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Заметим, 4 мая, спецпредставитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона продолжает поддерживать активные контакты с американскими переговорщиками Уиткоффом и Кушнером.

Днем ранее пропагандистское медиа ТАСС писало, что Дмитриев имел телефонный разговор с представителями Дональда Трампа, однако деталей диалога не сообщило.

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Сегодня, 5 июня, в России официально заявили, что в ближайшее время визит переговорщиков США в Кремль не ожидается.

Приедут ли представители США в Киев?

1 июня руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер официально подтвердили свой визит в Киев. По его словам, переговорный процесс будет продолжаться в дальнейшем, однако его результативность зависит от всех участников.

В то же время Зеленский предположил, что визит может состояться в ближайшие 2 недели.

Источники медиа отмечают, что Дональд Трамп может серьезно взяться за вопрос завершения войны в Украине из-за риска проигрыша республиканцев.