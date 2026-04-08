Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, какие действия заставят Кремль пойти на уступки в войне. Он сказал, что Украина ранее уже демонстрировала свою способность загонять противника в тупик.

Что может повлиять на позицию Путина относительно окончания войны?

Маломуж отметил, что повлиять на Путина в его решении прекратить войну может только комплексное ликвидации ресурсов России. Глава Кремля выбрал концепцию идти до конца в войне, даже если все будет стерто с лица земли. Он генерирует свои внутренние возможности, резервы, способен давить свой народ о продолжении противостояния с Украиной.

Сейчас Россия пытается, по словам генерала армии, усилить, особенно в весенне-летний период, удары по украинским территориям, в частности по мирному населению. Россиянам уже не так важны удары по энергетике, как по людям, водоснабжению, логистике, в частности по железной дороге.

В то же время преимущества Украины на поле боя обеспечивает усиление нашей технологической составляющей не только дронами, но и высокоточными ракетами, боеприпасами в большом количестве. А также системами защиты ПВО и РЭБов, новейшими видами вооружения, в частности HIMARS дальностью от 80 километров, которыми уничтожаются резервы россиян на фронте,

– подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

Речь идет о ликвидации подготовительных групп врага для наступательных операций, нанесения ударов по центрам концентрации войск, техники, боеприпасов, дронов и по центрам их пуска. И это уже есть, по его мнению, изменение тактики и стратегии ведения боевых действий.

При этом параллельно украинское войско должно наступать в слабых местах, где враг не имеет системных моделей защиты. Наше командование, как отметил генерал армии, может ввести россиян в заблуждение, проводя контратаки или атаки, и они будут генерировать туда свои силы, а основные ударные силы для тактических, а тем более стратегических наступательных операций, – в других местах.

Мы неоднократно проводили такие операции, которые были очень удачными. Враг тогда терялся. Движение украинских сил на восток Харьковщины, на Курскую область России и даже на Доброполье и Александровку заставило главу Кремля даже бежать из Москвы. Это шокирует Путина,

– считает Николай Маломуж.

Итак, потенциал украинских сил расширяется. Ими применяются операции, которые ослабляют врага и позволяют наступать. И это заставит Путина, уверен экс-глава Службы внешней разведки, искать выход.

В то же время нужно осуществлять давление на окружение верхушки Кремля по всему миру – их родственников, близких, накладывать санкции на их счета, недвижимость, яхты. В частности на родственников Путина, а это уже, по словам Маломужа, святое.

Какие процессы происходят в России?