Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил 24 Каналу, что кремлевская верхушка будет использовать эти ЧВК для собственной защиты. Ведь внутри России могут начаться внутренние кровавые разборки.

Зачем россиянам ЧВК?

Александр Демченко отметил, что россияне уже боятся друг друга. Потому что понимают, что финансов все меньше. Рано или поздно придется брать деньги у своих, потому что режим должен жить дальше. Поэтому в ближайшей перспективе там могут происходить кровавые разборки.

Сейчас начнется большой передел всего в России. Все известные компании пойдут под раздачу. Поэтому либо они будут "башлять" на войну Путину, или с ними будут вестись расправы. В заключении он пойдет по своим, это неизбежный сценарий. Поэтому у каждого появляются ЧВК,

– предположил журналист.

Что происходит внутри России?