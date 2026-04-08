Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, які дії змусять Кремль піти на поступки у війні. Він зауважив, що Україна раніше вже демонструвала свою здатність заганяти противника у глухий кут.

Що може вплинути на позицію Путіна щодо закінчення війни?

Маломуж наголосив, що вплинути на Путіна у його рішенні припинити війну може тільки комплексне ліквідування ресурсів Росії. Очільник Кремля обрав концепцію йти до кінця у війні, навіть якщо все буде стерте з лиця землі. Він генерує свої внутрішні можливості, резерви, здатен тиснути свій народ щодо продовження протистояння з Україною.

Наразі Росія намагається, за словами генерала армії, посилити, особливо у весняно-літній період, удари по українських територіях, зокрема по мирному населенню. Росіянам вже не так важливі удари по енергетиці, як по людях, водопостачанню, логістиці, зокрема по залізниці.

Водночас переваги України на полі бою забезпечує посилення нашої технологічної складової не тільки дронами, але й високоточними ракетами, боєприпасами у великій кількості. А також системами захисту ППО і РЕБів, новітніми видами озброєння, зокрема HIMARS дальністю від 80 кілометрів, якими знищуються резерви росіян на фронті,

– підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Йдеться про ліквідацію підготовчих груп ворога для наступальних операцій, завдання ударів по центрах концентрації військ, техніки, боєприпасів, дронів і по центрах їхнього пуску. І це вже є, на його думку, зміна тактики і стратегії ведення бойових дій.

Зверніть увагу!

При цьому паралельно українське військо має наступати у слабких місцях, де ворог не має системних моделей захисту. Наше командування, як відзначив генерал армії, може ввести росіян в оману, проводячи контратаки або атаки, і вони генеруватимуть туди свої сили, а основні ударні сили для тактичних, а тим більше стратегічних наступальних операцій, – в інших місцях.

Ми неодноразово проводили такі операції, які були дуже вдалими. Ворог тоді губився. Рух українських сил на схід Харківщини, на Курську область Росії і навіть на Добропілля і Олександрівку змусило очільника Кремля навіть тікати з Москви. Це шокує Путіна,

– вважає Микола Маломуж.

Отже, потенціал українських сил розширюється. Ними застосовуються операції, які послаблюють ворога і дозволяють наступати. І це змусить Путіна, впевнений ексголова Служби зовнішньої розвідки, шукати вихід.

Водночас потрібно здійснювати тиск на оточення верхівки Кремля по всьому світу – їхніх родичів, близьких, накладати санкції на їхні рахунки, нерухомість, яхти. Зокрема на родичів Путіна, а це вже, за словами Маломужа, святе.

Які процеси відбуваються в Росії?