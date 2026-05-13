Політтехнолог Юрій Подорожній озвучив 24 Каналу думку, що буде запускатися чергова процедура імпічменту Дональда Трампа. Тому такі заяви американських спецслужб виходять на тлі його поїздки в Пекін, коли до президента США прикута величезна увага.

"Трамп дійшов до тієї позиції, коли вже третє у своїй історії на посаді президента матиме розслідування щодо імпічменту. Суспільство також готується до того, що буде запускатися чергова процедура імпічменту", – припустив він.

Зверніть увагу! У матеріалі The Washington Post мовиться про те, що, за даними американської розвідки, попри кілька тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю Іран зберіг близько 70% свого арсеналу балістичних ракет та приблизно 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок. Тегеран відновив та знову відкрив майже всі підземні сховища, відремонтував частину пошкоджених ракет і навіть завершив виробництво нових ракет, які були майже готові ще до початку війни. Іранський режим зберігає стійкість, хоча Трамп, міністр оборони США Піт Гегсет та інші представники Білого дому називають війну на Близькому Сході воєнною перемогою американців.

Чого очікувати від зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна?

Юрій Подорожній зазначив, що зараз в американського лідера немає жодних проривів у зовнішній політиці. Тому, за його словами, не буде ніяких результатів зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Я навіть не очікував, що цей візит відбудеться, тому що він безкорисний що для китайської, що для американської сторони. Хіба що китайцям потішить самолюбство, що до них приїхав президент США,

– сказав політтехнолог.

Що відомо про візит Трампа до Китаю?

Уперше за останні 9 років Дональд Трамп прибув до Пекіну 13 травня. Візит триватиме до 15 травня. Президента США супроводжують впливові бізнесмени, зокрема, Ілон Маск та Тім Кук.

Американського лідера зустрічали високопосадовці США та Китаю. З китайського боку участь у церемонії взяли віцепрезидент Хань Чжен, посол Китаю у Вашингтоні Сє Фен та заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй. Також був присутній посол США в Пекіні Девід Пердью. Крім того, Трампа зустріли близько 300 китайських юнаків, військова почесна варта та військовий оркестр.

Відомо, що зустріч Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном відбудеться 14 травня. Повідомляли, що політики обговорять перебіг війни в Ірані, а також торкнуться теми торгівлі та продажу американської зброї Тайваню.

Цікаво, що голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук припустив, чи зміниться після зустрічі війна в Україні. На його думку, тема України не буде пріоритетною для Трампа та Сі Цзіньпіна. Водночас Україна стала менш залежною від США та отримує більше підтримки від країн ЄС, тому не покладає великих надій, що лідер Штатів відстоюватиме позиції Києва під час візиту до Пекіна.