Политтехнолог Юрий Подорожний озвучил 24 Каналу мнение, что будет запускаться очередная процедура импичмента Дональда Трампа. Поэтому такие заявления американских спецслужб выходят на фоне его поездки в Пекин, когда к президенту США приковано огромное внимание.

"Трамп дошел до той позиции, когда уже третий раз в своей истории на посту президента будет иметь расследование относительно импичмента. Общество также готовится к тому, что будет запускаться очередная процедура импичмента", – предположил он.

Обратите внимание! В материале The Washington Post говорится о том, что, по данным американской разведки, несмотря на несколько недель интенсивных ударов США и Израиля Иран сохранил около 70% своего арсенала баллистических ракет и примерно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок. Тегеран восстановил и вновь открыл почти все подземные хранилища, отремонтировал часть поврежденных ракет и даже завершил производство новых ракет, которые были почти готовы еще до начала войны. Иранский режим сохраняет устойчивость, хотя Трамп, министр обороны США Пит Хегсет и другие представители Белого дома называют войну на Ближнем Востоке военной победой американцев.

Чего ожидать от встречи Трампа и Си Цзиньпина?

Юрий Подорожний отметил, что сейчас у американского лидера нет никаких прорывов во внешней политике. Поэтому, по его словам, не будет никаких результатов встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Я даже не ожидал, что этот визит состоится, потому что он бесполезен что для китайской, что для американской стороны. Разве что китайцам потешит самолюбие, что к ним приехал президент США,

– сказал политтехнолог.

Что известно о визите Трампа в Китай?

Впервые за последние 9 лет Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая. Визит продлится до 15 мая. Президента США сопровождают влиятельные бизнесмены, в частности, Илон Маск и Тим Кук.

Американского лидера встречали высокопоставленные чиновники США и Китая. С китайской стороны участие в церемонии приняли вице-президент Хань Чжэн, посол Китая в Вашингтоне Се Фэн и заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй. Также присутствовал посол США в Пекине Дэвид Пердью. Кроме того, Трампа встретили около 300 китайских юношей, военный почетный караул и военный оркестр.

Известно, что встреча Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином состоится 14 мая. Сообщали, что политики обсудят ход войны в Иране, а также коснутся темы торговли и продажи американского оружия Тайваню.

Интересно, что председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук предположил, изменится ли после встречи война в Украине. По его мнению, тема Украины не будет приоритетной для Трампа и Си Цзиньпина. В то же время Украина стала менее зависимой от США и получает больше поддержки от стран ЕС, поэтому не возлагает больших надежд, что лидер Штатов будет отстаивать позиции Киева во время визита в Пекин.