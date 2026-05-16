У Білому домі відкидають ці застереження, посилаючись на планові медичні огляди та відмінний фізичний стан президента. Про це йдеться в статті Zeit.

Що не так із Трампом?

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі дискусій щодо свого фізичного та психічного стану. 36 американських лікарів, серед яких неврологи, психіатри та психологи, опублікували відкритий лист, у якому висловили серйозні занепокоєння щодо здатності Трампа виконувати обов’язки глави держави.

Медики зазначають, що протягом останнього року спостерігали за публічною поведінкою президента та дійшли висновку про можливе погіршення його когнітивних функцій. Вони звернули увагу на неорганізовані промови, беззмістовні висловлювання, плутанину фактів та сонливість під час важливих заходів.

Також у листі згадуються грандіозні та маячні переконання, порушення судження та брак контролю імпульсів, що проявляється в різких заявах і активності у соцмережах. Лікарі підкреслюють, що ці проблеми можуть становити серйозну загрозу для національної та глобальної безпеки, враховуючи повноваження президента у сфері оборони.

У відповідь на заяви медиків у Білому домі зазначили, що Трамп перебуває у відмінному фізичному стані та проходить планові медичні огляди. Водночас політики-демократи критикують президента і зазначають, що сумніви щодо його здоров’я лише підсилюють політичну напругу в США.

Медична спільнота наголошує, що постановка діагнозу дистанційно є неетичною, та закликає до повноцінного медичного обстеження президента. Очікується, що найближчим часом Трамп пройде щорічний огляд, результати якого будуть оприлюднені в обмеженому форматі.

Що відомо про давню хворобу Трампа?

79-річний президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі дискусій щодо свого фізичного та психічного стану. Ліцензований фізіотерапевт Адам Джеймс припустив, що у глави Білого дому можуть бути неврологічні порушення, зокрема лобно-скронева деменція. Це прогресуюче захворювання зазвичай триває 7 – 12 років, але експерт припускає, що у випадку Трампа хвороба може розвиватися швидше, і оцінює залишок його життя у 2 – 4 роки.

Серед симптомів, які викликають занепокоєння, Джеймс назвав незвичну ходу президента з розмашистими рухами ніг, проблеми з утриманням рівноваги та слабкість однієї сторони тіла. Також експерт звернув увагу на невиразну мову, плутанину в базових фактах та повторення одних і тих самих фраз.

За словами Джеймса, ймовірні зміни у лобовій частці мозку можуть підтвердити МРТ та когнітивні тести. Він також наголосив на проблемах із контролем імпульсів, що проявляються у публічному обговоренні конфіденційної інформації.

Фізіотерапевт зазначив, що похилий вік, когнітивні порушення та хронічні захворювання можуть значно прискорити перебіг хвороби, а навіть доступ до найкращої медицини не гарантує покращення без дотримання рекомендацій лікарів.