Маразматичну заяву щодо обстрілу столиці зробили в міноборони Росії.

Що в Росії кажуть про масовану атаку на Київ?

У міністерстві оборони ворога заявили, що нібито Росія завдала масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по заводу, що виробляє безпілотні літальні апарати дальньої дії, а також об'єктам енергетики, що використовуються в інтересах військово-промислового комплексу України.

Водночас російські воєнкори підкреслили, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Солом'янському районі Києва. Там, за словами окупантів, нібито виробляли дрони.

Російські воєнкори прокоментували удар по Києву / Фото з телеграм-каналів

Росіяни заявляють, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де виробляють БпЛА.

Які наслідки удару по фабриці Roshen?