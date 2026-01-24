Маразматичну заяву щодо обстрілу столиці зробили в міноборони Росії.
Що в Росії кажуть про масовану атаку на Київ?
У міністерстві оборони ворога заявили, що нібито Росія завдала масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по заводу, що виробляє безпілотні літальні апарати дальньої дії, а також об'єктам енергетики, що використовуються в інтересах військово-промислового комплексу України.
Водночас російські воєнкори підкреслили, що дрон "Герань-2" вдарив по заводу Roshen у Солом'янському районі Києва. Там, за словами окупантів, нібито виробляли дрони.
Російські воєнкори прокоментували удар по Києву / Фото з телеграм-каналів
Росіяни заявляють, що цей завод Roshen нібито не єдиний у Києві, де виробляють БпЛА.
Які наслідки удару по фабриці Roshen?
У ніч проти 24 січня Київ вкотре опинився під російською масованою атакою. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen.
Пошкоджена фабрика розташована в Голосіївському районі міста Києва неподалік від Деміївської площі та станції метро "Деміївська". За словами нардепа Олексія Гончаренка, внаслідок удару по фабриці загинула жінка. Також депутат каже про велику кількість поранених працівників.
Тим часом ДСНС зазначає, що руйнування сталися на верхньому поверсі кондитерської фабрики. У Голосіївському районі загинула жінка, ще 2 людини травмовані.