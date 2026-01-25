По состоянию на 25 января фирменные магазины Roshen продолжают работу. На месте удара техника еще убирает обломки, передает 24 Канал.
В каком состоянии фабрика "Рошен" в Киеве после прилета?
В результате обстрела разрушениям подверглись верхние этажи производственного помещения кондитерского предприятия.
Кроме того, погибла 48-летняя женщина, которая работала в кондитерском цехе. Также есть раненые, их доставили в больницу.
Шоколадная фабрика "Рошен" после обстрела / Фото Ирина Выхрущ
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала, что было прямое попадание российского дрона в фабрику.
Между тем в минобороны России цинично оправдали очередную массированную атаку на Украину. Там заявили, что якобы ударили по заводам, которые производят дальнобойные беспилотники, а также по энергетическим объектам, которые используются для нужд военно-промышленного комплекса Украины.
В то же время российские военкоры заявляют, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Киеве, потому что там якобы производили дроны. Оккупанты утверждают, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где собирают ударные БпЛА.
Какие последствия массированной атаки России на Украину 24 января?
В ночь на 24 января враг запустил 396 средств воздушного поражения – 21 ракету и 375 дронов.
Основным направлением удара была Киевщина. Особенностью атаки стало привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.
В Воздушных силах говорят, что противник применил по Киеву 12 таких ракет. Это беспрецедентный случай.
Сейчас в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла остаются 1 330 многоэтажек.
С 00:10 до 02:30 – Харьков подвергся массированной атаке по меньшей мере 20 ударными беспилотниками. В Индустриальном районе города поврежден ряд многоквартирных и частных жилых домов, роддом, общежитие, в котором проживают внутренне перемещенные лица. В Немышлянском районе зафиксировано попадание по частному сектору. Пострадали более трех десятков человек.