По состоянию на 25 января фирменные магазины Roshen продолжают работу. На месте удара техника еще убирает обломки, передает 24 Канал.

Смотрите также Более 1600 домов в Киеве снова без тепла: какая ситуация в столице с отоплением и водой

В каком состоянии фабрика "Рошен" в Киеве после прилета?

В результате обстрела разрушениям подверглись верхние этажи производственного помещения кондитерского предприятия.

Кроме того, погибла 48-летняя женщина, которая работала в кондитерском цехе. Также есть раненые, их доставили в больницу.

Шоколадная фабрика "Рошен" после обстрела / Фото Ирина Выхрущ

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала, что было прямое попадание российского дрона в фабрику.

Между тем в минобороны России цинично оправдали очередную массированную атаку на Украину. Там заявили, что якобы ударили по заводам, которые производят дальнобойные беспилотники, а также по энергетическим объектам, которые используются для нужд военно-промышленного комплекса Украины.

В то же время российские военкоры заявляют, что дрон "Герань-2" ударил по заводу Roshen в Киеве, потому что там якобы производили дроны. Оккупанты утверждают, что этот завод Roshen якобы не единственный в Киеве, где собирают ударные БпЛА.

Какие последствия массированной атаки России на Украину 24 января?